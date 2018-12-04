Ольга Бузова стала настоящей феей-крестной. Поющая телеведущая выполнила новогодние желания некоторых своих поклонников.
Ольга Бузова стала настоящей феей-крестной. Поющая телеведущая выполнила новогодние желания некоторых своих поклонников.
Ольга рассказала, что ей на электронную почту приходят тонны
писем с различными просьбами. Правда, обычно ей пишут мужчины, которые
выманивают у звезды деньги на новый iPhone или игровую приставку.
Но порой бывают послания, прочитав которые, звезда не может
оставаться равнодушной. К примеру, недавно с Бузовой связалась десятилетняя
девочка, которая попросила подарить ей корову и десять кур, а бабушке – дров на
зиму.
"Писала, что деньги и платья ей не нужны, а необходимо лишь
это! И что, как только она вырастет, то мне все отдаст… Я была так тронута этим
письмом… Созвонилась с этой семьей и выполнила их желание, как фея. Я дополнила
сама список, и платье все-таки отправила (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – поведала щедрая поющая телеведущая в Instagram.
Также Ольга сообщила,
что ей написала жительница села Паново Омской области. Женщина попросила
прислать пару костюмов: Снегурочки и Деда Мороза. В местном доме культуры дети
рискуют остаться без праздника, так как старые наряды сказочных персонажей
сильно износились. По уверению Бузовой, и эта просьба в скором времени будет выполнена.