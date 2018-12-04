Ольга Бузова стала настоящей феей-крестной. Поющая телеведущая выполнила новогодние желания некоторых своих поклонников.

Ольга Бузова стала настоящей феей-крестной. Поющая телеведущая выполнила новогодние желания некоторых своих поклонников.Ольга рассказала, что ей на электронную почту приходят тонныписем с различными просьбами. Правда, обычно ей пишут мужчины, которыевыманивают у звезды деньги на новый iPhone или игровую приставку.Но порой бывают послания, прочитав которые, звезда не можетоставаться равнодушной. К примеру, недавно с Бузовой связалась десятилетняядевочка, которая попросила подарить ей корову и десять кур, а бабушке – дров назиму."Писала, что деньги и платья ей не нужны, а необходимо лишьэто! И что, как только она вырастет, то мне все отдаст… Я была так тронута этимписьмом… Созвонилась с этой семьей и выполнила их желание, как фея. Я дополниласама список, и платье все-таки отправила (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – поведала щедрая поющая телеведущая в Instagram.Также Ольга сообщила,что ей написала жительница села Паново Омской области. Женщина попросилаприслать пару костюмов: Снегурочки и Деда Мороза. В местном доме культуры детирискуют остаться без праздника, так как старые наряды сказочных персонажейсильно износились. По уверению Бузовой, и эта просьба в скором времени будет выполнена.