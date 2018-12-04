Фронтмен немецкой группы уже признавался в любви к русском языку. По словам Тиля, он любит читать Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого.

Фронтмен немецкой группы уже признавался в любви к русском языку. По словам Тиля, он любит читать Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого.Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров провел для своего коллеги, солиста Rammstein Тиля Линдеманна урок по русскому мату. Видео "занятия" Шнуров опубликовал в своем Instagram."Мой приятель из Германии плохо говорит по-русски. Просто хочет поздравить вас с наступающим Новым годом. Давай", – говорит Шнур, переводя объектив на Тиля, тот начинает материться. Затем раздается смех музыкантов.Тиль Линдеманн сейчас находится в Петербурге, где намерен представить уникальную программу без Rammstein. Что именно он будет исполнять и в каком жанре, держится в секрете.Ранее немец признался в любви к русском языку – он любит читать Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого.