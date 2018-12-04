Алексей Панин отрицает свою причастность к скандалу на борту самолета авиакомпании Победа. Артист заявил, что не знает о чем идет речь.

Алексей Панин отрицает свою причастность к скандалу на бортусамолета авиакомпании "Победа". Артист заявил, что не знает о чем идет речь.Алексей подтвердил, что в минувшую субботу прилетел в Москвуиз Турции. По словам знаменитости, он вел себя более чем прилично."Я понятия не имею, о чем вы меня спрашиваете. Летал.Проблем не было", – нелепо оправдывался Алексей.После Панин добавил, что никогда не пользовался услугами этойавиакомпании, и даже не знает такого названия – "Победа". Об этом он сообщил в интервьюрадиостанции .Напомним, сегодня, 4декабря, стало известно, что скандалиста Алексея Панина сняли с рейса. Знаменитость устроиладебош на борту, следовавшего из Стамбула в Москву. Артист дважды покурил втуалетной комнате, после громко рассказывал другим пассажирам о том, как правильнозакрывать детектор дыма салфеткой. На замечание бортпроводников реагировалотборным матом.Также артист распивал алкоголь, требовал ручку для раздачиавтографов, периодически выкрикивал, что он "звезда и в России ему ничегоне будет". Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу "Победы".Авиаперевозчик планирует наказать Алексея рублем – актеру придется оплатитьвынужденные расходы и санобработку самолета.