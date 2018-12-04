Алексей Панин отрицает свою причастность к скандалу на борту
самолета авиакомпании Победа. Артист заявил, что не знает о чем идет речь.
Алексей Панин отрицает свою причастность к скандалу на борту
самолета авиакомпании "Победа". Артист заявил, что не знает о чем идет речь.
Алексей подтвердил, что в минувшую субботу прилетел в Москву
из Турции. По словам знаменитости, он вел себя более чем прилично.
"Я понятия не имею, о чем вы меня спрашиваете. Летал.
Проблем не было", – нелепо оправдывался Алексей.
После Панин добавил, что никогда не пользовался услугами этой
авиакомпании, и даже не знает такого названия – "Победа". Об этом он сообщил в интервью
радиостанции .
Напомним, сегодня, 4
декабря, стало известно, что скандалиста Алексея Панина сняли с рейса. Знаменитость устроила
дебош на борту, следовавшего из Стамбула в Москву. Артист дважды покурил в
туалетной комнате, после громко рассказывал другим пассажирам о том, как правильно
закрывать детектор дыма салфеткой. На замечание бортпроводников реагировал
отборным матом.
Также артист распивал алкоголь, требовал ручку для раздачи
автографов, периодически выкрикивал, что он "звезда и в России ему ничего
не будет". Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу "Победы".
Авиаперевозчик планирует наказать Алексея рублем – актеру придется оплатить
вынужденные расходы и санобработку самолета.