Малышка умерла от менингита

Малышка умерла от менингитаРегиональный СледКом начал доследственную проверку по факту смерти 2-летней девочки, сообщают . О трагедии владимирцы узнали после появления анонимного поста в социальных сетях.Следователи проверят оказание малышки медицинской помощи на первоначальном этапе — в поликлинике и при вызове врачей скорой помощи.По данным СК, в реанимации ребенок был жив только 40 минут. У нее стремительно развился менингококковый менингит, в больницу девочку доставили уже на необратимом этапе. На первых этапах эту болезнь могут распознать не все врачи, ее симптомы очень схожи с обычной простудой.