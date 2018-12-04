Журналисты и пользователи соцсетей заподозрили украинского президента Петра Порошенко в злоупотреблении алкоголем. На открытии нового экспресса Киев-Борисполь глава Незалежной говорил быстро, сбивчиво, много улыбался.

Журналисты и пользователи соцсетей заподозрили украинского президента Петра Порошенко в злоупотреблении алкоголем. На открытии нового экспресса "Киев-Борисполь" глава Незалежной говорил быстро, сбивчиво, много улыбался.Правда, радость Порошенко была омрачена тем, что новый поезд сломался в первом же рейсе. В СМИ говорят, что к этому привел снегопад. Пассажирам самолетов, которые вылетали из аэропорта Борисполя, пришлось бежать по рельсам, чтобы успеть на посадку.Специалисты уже обратили внимание на тот факт, что строили новую железнодорожную ветку в спешке: всего за 9 месяцев. Кроме того, Украина экономила и покупала подержанные локомотивы у Польши. Как раз один из них и отказал.