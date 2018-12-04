В рамках инспектирования будет проведен прием граждан

В период с 10 по 19 декабря 2018 года комиссией УМВД России по Владимирской области будет проведено инспектирование оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Вязниковскому району.В ходе инспектирования, 11 декабря 2018 года с 10.00 до 12.00 в административном здании ОМВД России по Вязниковскому району (каб. № 26) по адресу: г. Вязники, ул. Пролетарская, д. 25, руководителем инспекторской комиссии - главным инспектором Инспекции Штаба УМВД России по Владимирской области А.В. Федулеевым совместно с начальником ОМВД России по Вязниковскому району С.В. Поботкиным будет проводиться прием граждан.Запись на прием будет производиться по телефону: 8(49233) 3-12-94.