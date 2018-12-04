Злоумышленник на востоке столицы дважды напал на женщин и похитил у них имуществои денежные средства....

Оперуполномоченные Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве, Отдела уголовного розыска УВД по ВАО совместно с коллегами из уголовного розыска и ОМВД России по району Гольяново задержали жителя Московской области, подозреваемого в совершении грабежей.В ОМВД России по району Гольяново обратилась женщина с заявлением о грабеже.Полицейские установили, что в парковой зоне на Уральской улице к потерпевшей подошел неизвестный мужчина. Злоумышленник сорвал с москвички ювелирные украшения и отобрал мобильный телефон.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники УУР ГУ МВД России по г. Москве, УВД по ВАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Гольяново в Подмосковье задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 28-летний житель Московской области.Установлена причастность задержанного к ранее совершенному аналогичному противоправному деянию. На улице Юности злоумышленник ударил 23-летнюю девушку, забрал у нее ювелирные украшения и рюкзак с мобильным телефоном и денежными средствами, после чего скрылся. Потерпевшая госпитализирована.По данным фактам следствием отделов МВД России по районам Вешняки и Гольяново возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону (495) 965-14-01 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73