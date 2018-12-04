Московский Спартак обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку защитнику Николаю Рассказову, удаленного в игре с Локомотивом. Спартаковцы готовы предоставить доказательство того, что Рассказов был удален ошибочно.

Московский "Спартак" обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку защитнику Николаю Рассказову, удаленного в игре с "Локомотивом". Спартаковцы готовы предоставить доказательство того, что Рассказов был удален ошибочно.Во втором тайме при счете 2:0 в пользу "Спартака" в ворота красно-белых был назначен пенальти, а Рассказов получил красную карточку. Судья Сергей Карасев посчитал, что спартаковский защитник преградил рукой путь мячу в ворота. Николай Рассказов был удален с поля и получил автоматическую дисквалификацию на один матч чемпионата России.Но видеоповтор доказал ошибочность решения Карасева. Мяч угодил не в руку, а в лицо Рассказову, стало быть нарушения правил не было. "Спартак" направил в КДК письмо с просьбой отменить красную карточку и дисквалификацию футболиста.