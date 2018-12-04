В Соединенных Штатах самолет врезался в здание, где
располагается центр терапии для детей, страдающих от аутизма. Видеозапись крушения
появилась на YouTube.
В Соединенных Штатах самолет врезался в здание, где
располагается центр терапии для детей, страдающих от аутизма. Видеозапись крушения
появилась на YouTube.
Трагический инцидент произошел в минувшую субботу, 1 декабря,
в городе Форт-Лодердейл во Флориде. В ролике видно, как самолет сначала
врезается в здание, после чего происходит мощный взрыв. На борту находились два пассажира, оба человека погибли.
В здании в то время были восемь взрослых и пятеро детей. Все
они были срочно эвакуированы. Одна из учительниц получила незначительные травмы,
когда помогала выводить несовершеннолетних из здания. Федеральное авиационное
управление и Национальное управление по безопасности на транспорте займутся
расследованием случившегося.