В Соединенных Штатах самолет врезался в здание, где располагается центр терапии для детей, страдающих от аутизма. Видеозапись крушения появилась на YouTube.

В Соединенных Штатах самолет врезался в здание, гдерасполагается центр терапии для детей, страдающих от аутизма. Видеозапись крушенияпоявилась на YouTube.Трагический инцидент произошел в минувшую субботу, 1 декабря,в городе Форт-Лодердейл во Флориде. В ролике видно, как самолет сначалаврезается в здание, после чего происходит мощный взрыв. На борту находились два пассажира, оба человека погибли.В здании в то время были восемь взрослых и пятеро детей. Всеони были срочно эвакуированы. Одна из учительниц получила незначительные травмы,когда помогала выводить несовершеннолетних из здания. Федеральное авиационноеуправление и Национальное управление по безопасности на транспорте займутсярасследованием случившегося.