Североатлантический альянс увеличивает свою активность в Черном море из-за России, и отказываться от этой политики не собирается. Так как она меняет ситуацию в регионе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Североатлантический альянс увеличивает свою активность в Черном море из-за России и отказываться от этой политики не собирается. Так как она меняет ситуацию в регионе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет агентство "Интерфакс-АВН".30 ноября глава альянса уже рассказал, что в 2018 году корабли НАТО провели в регионе 120 дней, что на 40 дней больше, чем в 2017 году. Кроме того, самолеты альянса стали чаще патрулировать Черное море. Также в планах у организации помочь Грузии модернизировать ВМФ и береговую охрану, добавил Столтенберг.Напомним, 25 ноября два бронекатера и буксир украинского военно-морского флота пытались пройти через территориальные воды России. На требования судов ФСБ они не реагировали, потому пограничникам пришлось применить силу. Только после этого украинские моряки подчинились. Сейчас все они находятся под стражей.