Александр Новиков стал лучшим в стрельбе из положения лёжа

Александр Новиков стал лучшим в стрельбе из положения лёжаАлександр Новиков, представляющий Владимирскую область, завоевал золотую медаль на Кубке России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия. Турнир стартовал 3-го декабря в Ижевске.Спортсмен из Юрьева-Польского стал лучшим в стрельбе из положения лёжа.Соревнования будут идти до 8-го декабря, в них участвуют почти 300 спортсменов из разных регионов страны. Нашу область представляют 2 стрелка.