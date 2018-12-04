В Пермском крае наградили жителей села Чуваки, которые нашли в лесу двух заблудившихся мальчиков 10-ти и 13-лет. Охотникам выделили по 10 тысяч рублей, а также вручили набор для педикюра, блокноты, ручки, матрешку, шоколадку, а также подставку из керамики и коробочку с названием курорта.

В Пермском крае наградили охотников из села Чуваки, которые нашли в лесу у деревни Бабичево двух заблудившихся мальчиков 10-ти и 13-лет. Детей искали почти сутки.Когда их нашли, у детей был стресс и обморожение. Мальчиков тут же отвезли в больницу, сейчас они идут на поправку.Нашедшим же их охотникам выделили по 10 тысяч рублей, а также, как сообщила "КП", вручили так называемые дорожные наборы.В них вошли: набор для педикюра, блокноты, ручки, матрешка, шоколадка, а также подставка из керамики и коробочка с названием курорта.Интересно, что мужчины – практически полные тезки: оба — Геннадии Шадрины. Только отчества у них разные. К подарочному набору они отнеслись с юмором."Странный, конечно, подарок, но дареному коню в зубы не смотрят", — со смехом поделился своими чувствами один из Шадриных.В правительстве Пермского края РИА Новости подтвердили, что соцработники таким образом отблагодарили охотников за спасение детей. Кто именно наполнял такой специфический подарочный набор, сейчас выясняется.