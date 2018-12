Дональд Трамп строит планы на будущее. Президент США намерен обсудить в будущем с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином проблему масштабной и бесконтрольной гонки вооружений. Он уверен, что переговоры с президентом России и председателем КНР о реальном прекращении гонки вооружений не за горами.

Дональд Трамп строит планы на будущее. Президент США намерен обсудить в будущем с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином проблему масштабной и бесконтрольной гонки вооружений. Он уверен, что переговоры с президентом России и председателем КНР о реальном прекращении гонки вооружений не за горами.Эту мысль Трамп высказал в своем Twitter. А кроме того добавил, что на оборону в 2018 году США потратили 716 миллиардов долларов. "Сумасшествие!" – констатировал Дональд Трамп. Между тем, эти расходы превышают оборонные расходы 8 других стран-лидеров по размерам оборонных бюджетов. Кстати, в оборонный бюджет США на 2019 год заложена помощь Украине в 318 миллионов долларов. Между тем именно провокация Киева с попыткой силового прорыва украинских бронекатеров "скрытным образом" из Черного в Азовское море послужило причиной отмены встречи Трампа и Путина на саммите G20 в Буэнос-Айресе.I am certain that, at some time in the future, President Xi and I, together with President Putin of Russia, will start talking about a meaningful halt to what has become a major and uncontrollable Arms Race. The U.S. spent 716 Billion Dollars this year. Crazy!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 декабря 2018 г.Главной целью несостоявшейся встречи Путина и Трампа в аргентинской столице должны были стать переговоры о возможном выходе Вашингтона из Договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД), пояснил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Но, к сожалению, как вы знаете, беседа не состоялась", — констатировал Песков на встрече со студентами МГИМО в Москве.Следующая попытка встречи Путина и Трампа может быть предпринята только в июне 2019 года в Осаке на G20. Но подобная длительная пауза, по мнению официального представителя Кремля, непозволительна для российско-американских отношений и для международной стабильности и безопасности."Де-факто, самое легкое — встречаться на полях международных многосторонних мероприятий", — подчеркнул Дмитрий Песков.На переговорах Путина и Трампа в Хельсинки речь шла, напомнил Песков, о приглашении Путина в США. Сейчас об этом речи идти не может. Вообще перспективы следующей встречи двух президентов, по мнению пресс-секретаря Путина, туманны.Необходимо набрать критическую массу для диалога, добавил он. Пока же ощущается изрядный дефицит желания общения. Москва готова нормализовать диалог с США, когда Вашингтон будет к этому готов, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров.