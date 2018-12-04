Трагический инцидент произошел около двух часов дня 3 декабря - воздушное судно врезалось в один из садовых домиков в СНТ №10. Владелец мотодельтаплана - 44-летний житель Екатеринбурга - от полученных травм скончался на месте, его 50-летний ученик в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Причиной падения мотодельтаплана в районе поселка Черноисточинск Свердловской области могли стать туман, ошибка пилота или действия его ученика, предположил профессиональный пилот паралёта Юрий Шкабара. СКР опубликовал кадры с места крушения "Апогея-16".Трагический инцидент произошел около двух часов дня 3 декабря — воздушное судно врезалось в один из садовых домиков в СНТ №10. Владелец мотодельтаплана — 44-летний житель Екатеринбурга — от полученных травм скончался на месте, его 50-летний ученик — уроженец Черноисточинска — в тяжелом состоянии был доставлен в больницу Нижнего Тагила и прооперирован."Вчера работал на горе Белая. Оттуда с высоты очень хорошо просматривается Черноисточинск и его пруд. Погода была сложная — большой перепад температур. Над поверхностью воды было около -12 градусов, а на 200 метров выше — всего -3, поэтому был сильный туман. Ухудшение видимости могло стать причиной трагедии", — рассказал ИА "Все новости" Юрий Шкабара.Он предположил, что на летательном аппарате могло не быть авиагоризонта, и при плохой видимости пилот мог завалить дельтаплан на бок. Другие дельтапланеристы тоже придерживаются версии об ошибке пилота, хотя не исключили, что "ученик мог что-то сотворить в воздухе или при посадке".СКР отметил, что в ближайшее время будут допрошены люди, имеющие отношение к организации полёта.