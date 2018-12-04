Краснодарская полиция решила прекратить уголовное дело против рэпера Хаски (настоящее имя Дмитрий Кузнецов), сообщил телеканал Россия 24.

Краснодарская полиция решила прекратить уголовное дело против рэпера Хаски (настоящее имя Дмитрий Кузнецов), сообщил телеканал "Россия 24".21 ноября он был задержан в Краснодаре, после того, как музыканту не удалось провести концерт в клубе, и он решил спеть поклонникам с крыши чужого автомобиля. Позднее Хаски пояснил свой поступок тем, что полагал, что автомашина принадлежит его фанату.Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и арестовал на 12 суток. 26 ноября служители Фемиды отменили решение об аресте, и музыканта выпустили из спецприемника.По словам адвоката музыканта Алексея Аванесяна, Хаски помог известный кубанский ресторатор Тахир Холикбердиев, который перевел деньги за попорченный автомобиль владелицы машины.