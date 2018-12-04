У граждан Незалежной начали возникать трудности при пересечении границы с Россией. По словам руководителя Государственной погранслужбы Украины Петра Цикигала, российские пограничники за последние несколько дней не пропустили несколько десятков украинцев.

У граждан Незалежнойначали возникать трудности при пересечении границы с Россией. По словамруководителя Государственной погранслужбы Украины Петра Цикигала,российские пограничники за последние несколько дней не пропустилинесколько десятков украинцев.Чиновник не исключил, что проблемы на границе связаны с недавним запретом российским мужчинам от 16 до 60 лет на въезд в Незалежную. По его словам, после введения ограничений украинцев началиразворачивать на границе без объяснения причин. "Это были группы до40-50 человек, которые не могли проехать. Им не давали никакихдокументов о возврате", – заявил Цикигал.Стоитотметить, что несмотря на трудности во взаимоотношениях между двумястранами, украинцы продолжают активно ездить в Россию. Многие приезжаютна заработки, другие – для посещения родственников, третьи едут стуристическими целями.Напомним,на прошлой неделе украинские власти запретили въезд в страну российскиммужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Президент НезалежнойПетр Порошенко пояснил, что это не позволит россиянам реализоватьоперации, которые они планировали с 2014 года. Что конкретно имеется ввиду украинский лидер не уточнил.связи с введением военного положения Украина 29 ноября закрыла въезды вКрым для иностранцев через свои пункты пропуска. Теперь попасть наполуостров с территории Незалежной могут только граждане страны.Закрытиемграниц с Россией в Киеве грезили еще с прошлого года. Тогда в Верховнуюраду поступил законопроект за авторством депутатов от "Блока ПетраПорошенко". Документ ограничивал поездки в Россию для граждан Незалежнойвплоть до полного запрета. Однако сомнительная инициатива так иосталась на бумаге и в воспаленном сознании украинских депутатов.