У граждан Незалежной
начали возникать трудности при пересечении границы с Россией. По словам
руководителя Государственной погранслужбы Украины Петра Цикигала,
российские пограничники за последние несколько дней не пропустили
несколько десятков украинцев.
У граждан Незалежной
начали возникать трудности при пересечении границы с Россией. По словам
руководителя Государственной погранслужбы Украины Петра Цикигала,
российские пограничники за последние несколько дней не пропустили
несколько десятков украинцев.
Чиновник не исключил, что проблемы на границе связаны с недавним запретом российским мужчинам от 16 до 60 лет на въезд в Незалежную. По его словам, после введения ограничений украинцев начали
разворачивать на границе без объяснения причин. "Это были группы до
40-50 человек, которые не могли проехать. Им не давали никаких
документов о возврате", – заявил Цикигал.
Стоит
отметить, что несмотря на трудности во взаимоотношениях между двумя
странами, украинцы продолжают активно ездить в Россию. Многие приезжают
на заработки, другие – для посещения родственников, третьи едут с
туристическими целями.
Напомним,
на прошлой неделе украинские власти запретили въезд в страну российским
мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Президент Незалежной
Петр Порошенко пояснил, что это не позволит россиянам реализовать
операции, которые они планировали с 2014 года. Что конкретно имеется в
виду украинский лидер не уточнил.
В
связи с введением военного положения Украина 29 ноября закрыла въезды в
Крым для иностранцев через свои пункты пропуска. Теперь попасть на
полуостров с территории Незалежной могут только граждане страны.
Закрытием
границ с Россией в Киеве грезили еще с прошлого года. Тогда в Верховную
раду поступил законопроект за авторством депутатов от "Блока Петра
Порошенко". Документ ограничивал поездки в Россию для граждан Незалежной
вплоть до полного запрета. Однако сомнительная инициатива так и
осталась на бумаге и в воспаленном сознании украинских депутатов.