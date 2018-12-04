Тимати и Анастасия Решетова, вероятно, одна из самых
загадочных пар российского шоу-бизнеса. Рэпер и модель без устали наводят тень
на плетень.
Тимати и Анастасия Решетова, вероятно, одна из самых
загадочных пар российского шоу-бизнеса. Рэпер и модель без устали наводят тень
на плетень.
Тимати и Анастасия практически не комментируют свои отношения,
лишь подбрасывают публике туманные публикации в соцсетях. Подобная таинственность
закономерно рождает множество слухов и домыслов.
К примеру, сегодня, 4
декабря, Анастасия опубликовала в личном Instagram снимок из ресторана. На фото
запечатлен сидящий перед пустой тарелкой Тимати, а чуть ближе к объективу виднеется
женская ручка с бокалом.
"Когда все наоборот", – интригующе подписала девушка под
снимком. Поклонники головы сломали, пытаясь разгадать ребус модели.
Многие отмечали, что Анастасия акцентировала
внимание на напиток, который выбрал Тимати. Мол, посмотрите, пока я
балую себя вином, мой избранник, который, к слову, пропагандирует здоровый
образ жизни, пьет простую воду с долькой лимона.
Другие фолловеры
решили, что Решетова, устав от ожидания, сама сделала возлюбленному предложение
руки и сердца. "Это в смысле предложение сделал ни Тимати, а Решетова? (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "В пустом зале
ресторана… Сидел Тимати с бокалом…", "Главное чтоб женился", – рассуждали
интернет-пользователи.
Отметим, ходят слухи, что Тимати и Анастасия Решетова до сих
пор не поженились только потому, что у модели крайне напряженные отношения с
матерью ее возлюбленного Симоной Юнусовой. Однако тот факт, что любленные
счастливы в своих отношениях уже три года, говорит о том, что чувства они
испытывают друг к другу самые серьезные.