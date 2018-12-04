Тимати и Анастасия Решетова, вероятно, одна из самых загадочных пар российского шоу-бизнеса. Рэпер и модель без устали наводят тень на плетень.

Тимати и Анастасия Решетова, вероятно, одна из самыхзагадочных пар российского шоу-бизнеса. Рэпер и модель без устали наводят теньна плетень.Тимати и Анастасия практически не комментируют свои отношения,лишь подбрасывают публике туманные публикации в соцсетях. Подобная таинственностьзакономерно рождает множество слухов и домыслов.К примеру, сегодня, 4декабря, Анастасия опубликовала в личном Instagram снимок из ресторана. На фотозапечатлен сидящий перед пустой тарелкой Тимати, а чуть ближе к объективу виднеетсяженская ручка с бокалом."Когда все наоборот", – интригующе подписала девушка подснимком. Поклонники головы сломали, пытаясь разгадать ребус модели.Многие отмечали, что Анастасия акцентировалавнимание на напиток, который выбрал Тимати. Мол, посмотрите, пока ябалую себя вином, мой избранник, который, к слову, пропагандирует здоровыйобраз жизни, пьет простую воду с долькой лимона.Другие фолловерырешили, что Решетова, устав от ожидания, сама сделала возлюбленному предложениеруки и сердца. "Это в смысле предложение сделал ни Тимати, а Решетова? (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "В пустом залересторана… Сидел Тимати с бокалом…", "Главное чтоб женился", – рассуждалиинтернет-пользователи.Отметим, ходят слухи, что Тимати и Анастасия Решетова до сихпор не поженились только потому, что у модели крайне напряженные отношения сматерью ее возлюбленного Симоной Юнусовой. Однако тот факт, что любленныесчастливы в своих отношениях уже три года, говорит о том, что чувства онииспытывают друг к другу самые серьезные.