Скандальный развод футболиста Александра Кержакова и его
супруги Миланы Тюльпановой вновь привлек внимание прессы. Знаменитости не могут
решить с кем останется их общий сын Артемий. Спортсмен препятствует встречам жены
и наследника, а в минувшие выходные вообще увез малыша в неизвестном
направлении.
Скандальный развод футболиста Александра Кержакова и его
супруги Миланы Тюльпановой вновь привлек внимание прессы. Знаменитости не могут
решить с кем останется их общий сын Артемий. Спортсмен препятствует встречам жены
и наследника, а в минувшие выходные вообще увез малыша в неизвестном
направлении.
Как только СМИ разузнали об отъезде Кержакова вместе с
отпрыском из города, к общественности обратился адвокат спортсмена Татьяна
Стукалова. Защитник отметил, что жест звезды футбола никак не связан с судебными
разбирательствами.
"Это не для того, чтобы Милана не могла увидеться с сыном. Они
уехали в гости, их пригласили, всего на четыре дня. До встречи, которая будет 7
декабря, Александр вернется. Поэтому ничего не отменяется, все договоренности
будут соблюдены", – заметила Стукалова.
Напомним, на прошлой неделе суд определил место проживания
ребенка на время бракоразводного процесса – малыш должен переехать к матери. Однако
Кержаков решение Фемиды игнорирует. Также Милана не может полноценно встречаться с
ребенком.
Александр устраивает жене короткие свидания с сыном – максимум
15-20 минут. Общение Тюльпановой с отпрыском проходит под пристальным наблюдением: в присутствии
самого спортсмена, приглашенного психолога и нескольких нянь.
"Он всячески чинит препятствия Милане. Он не хочет, чтобы сын привыкал к
маме, встречи эти – одно название, столько народу наблюдает за каждым ее
движением там", – цитирует друга Тюльпановой