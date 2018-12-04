Скандальный развод футболиста Александра Кержакова и его супруги Миланы Тюльпановой вновь привлек внимание прессы. Знаменитости не могут решить с кем останется их общий сын Артемий. Спортсмен препятствует встречам жены и наследника, а в минувшие выходные вообще увез малыша в неизвестном направлении.

Скандальный развод футболиста Александра Кержакова и егосупруги Миланы Тюльпановой вновь привлек внимание прессы. Знаменитости не могутрешить с кем останется их общий сын Артемий. Спортсмен препятствует встречам женыи наследника, а в минувшие выходные вообще увез малыша в неизвестномнаправлении.Как только СМИ разузнали об отъезде Кержакова вместе сотпрыском из города, к общественности обратился адвокат спортсмена ТатьянаСтукалова. Защитник отметил, что жест звезды футбола никак не связан с судебнымиразбирательствами."Это не для того, чтобы Милана не могла увидеться с сыном. Ониуехали в гости, их пригласили, всего на четыре дня. До встречи, которая будет 7декабря, Александр вернется. Поэтому ничего не отменяется, все договоренностибудут соблюдены", – заметила Стукалова.Напомним, на прошлой неделе суд определил место проживанияребенка на время бракоразводного процесса – малыш должен переехать к матери. ОднакоКержаков решение Фемиды игнорирует. Также Милана не может полноценно встречаться сребенком.Александр устраивает жене короткие свидания с сыном – максимум15-20 минут. Общение Тюльпановой с отпрыском проходит под пристальным наблюдением: в присутствиисамого спортсмена, приглашенного психолога и нескольких нянь."Он всячески чинит препятствия Милане. Он не хочет, чтобы сын привыкал кмаме, встречи эти – одно название, столько народу наблюдает за каждым еедвижением там", – цитирует друга Тюльпановой