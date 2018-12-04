Датский Saxo Bank опубликовал неофициальный прогноз на следующий год. Он носит пугающее название Шокирующие предсказания.

ДатскийSaxo Bank опубликовал неофициальный прогноз на следующий год. Он носит пугающееназвание "Шокирующие предсказания".Отмечается, что этотпрогноз касается недооцененных событий. Согласно ему, в предстоящем годучеловечество ждет солнечная буря. Предположительно, онауничтожит большую часть спутников над Западным полушарием. Это обернется потерейGPS связи и убытку в размере двух триллионов долларов.Датские специалисты также полагают, что американскийпрезидент Дональд Трамп уволит главу Федеральной резервной системы страны ДжеромаПауэлла. По их прогнозам, корпорация Apple купит Tesla.Также, исходя из предсказаний, для сокращениявыбросов углекислого газа в атмосферу, будет введен Всемирный транспортныйналог. Прогнозы действительно пугают. Однако, как отмечают их авторы, такоеразвитие событий маловероятно.Отметим, что из прогнозов, которые были сделаныбанком на 2018 год, были отмена Brexit и рост цены биткоина до 60 тысячдолларов. Исходя из того, что оба эти предсказания не сбылись, можнопредположить, что к точности подобного прогнозирования стоит относитьсяскептически.