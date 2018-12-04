В одной из больниц Москвы ушел из жизни актер Виталий Ендовицкий. Ему было 49 лет. Актер играл в театре-школе Образ, а телезрителям известен по сериалам Универ, След, Следаки, Карпов и некоторым другим. По сведениям СМИ, у актера в конце ноября случился инсульт, спасти его врачи не смогли.

В одной из больниц Москвы ушел из жизни актер Виталий Ендовицкий. Ему было 49 лет.Актер играл в театре-школе "Образ", а телезрителям известен по ролям в сериалах "Универ", "След", "Следаки", "Карпов" и некоторым другим.Как пишет новостной портал Воронежа (Ендовицкий родился в этом городе), у Виталия в конце ноября был инсульт.Ендовицкого госпитализировали. Медики боролись за жизнь актера, но спасти его не смогли.