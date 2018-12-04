Несколько тысяч человек вышли на демонстрации в испанской Андалусии. Улицы Севильи, столицы юга Испании, заполнили толпы людей. Поводом стали результаты выборов в местное правительство. Впервые за 40 лет в парламент крупнейшего испанского региона прошли ультраправые.

Несколько тысяч человек вышли на демонстрации в испанской Андалусии. Улицы Севильи, столицы юга Испании, заполнили толпы людей, передает телеканал "Россия 24". Поводом стали результаты выборов в местное правительство. Впервые за 40 лет в парламент крупнейшего испанского региона прошли ультраправые.Члены партии "Вокс" получили 12 мест и уже заявили о возобновлении Реконкисты по всей стране. Вместе с центристами и Народной партией они готовы создать коалицию большинства. Таким образом, социалисты могут потерять власть в автономном сообществе.Премьер Испании и по совместительству главный секретарь социалистов Педро Санчес призвал население к защите конституции и демократии. По его словам, Мадрид продолжит проевропейскую политику, несмотря на исход андалусийских выборов.Между тем, год назад боевики террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) выпустили ролик с угрозами "Андалус снова станет халифатом!"Реконкиста — национальное движение, целью которого стало отвоевание захваченной маврами территории Пиренейского полуострова. Тогда Испания носила название Аль-Андалус, и правил ею халифат, сосредоточенный на территории современной Андалусии. Борьба за родную землю с переменным успехом длилась все семь веков владычества арабов в Испании, с VIII по XV столетие. Во время правления Изабеллы I Кастильской и Фердинанда большая часть земель была возвращена, а в 1482 году Реконкиста успешно завершилась взятием последнего оплота мусульман, Гранады, и изгнанием захватчиков.