Достойно встретить Новый год-2019 можно только в нарядах в стиле диско. О самых популярных моделях предстоящей праздничной ночи рассказал историк моды Александр Васильев.

Достойно встретить Новый год-2019 можно только в нарядах встиле "диско". О самых популярных моделях предстоящей праздничнойночи рассказал историк моды Александр Васильев.Чтобы праздник удался на все 100%, надо соблюстисоответствующий дресс-код. На Новый год-2019 надо наряжаться в стиле"диско" 80-х годов. Платья с подкладными плечами – с люрексом ибисером, крупные украшения из пластмассы, золотая и серебряная цветовая гамма.Подойдет и кое-что из образов 90-х годов – к примеру, прическа "пальма"."Самые популярные модели этого Нового года – это моделив стиле "диско". Конец 80-х – платья с подкладными плечами,заниженные талии, из люрексового трикотажа, из блесток, из бисера и стекляруса.Самые главные цвета – золото, серебро, темно-синий, темно-фиолетовый, бордо иизумруд", – рассказал Васильев о празднованииПо словам Васильева, из обуви лидируют сапоги-"казаки"с широким раструбом. "Из новых цветов, которые придут в моду – большаягамма синих, голубых, лиловых, цикламеновых и ирисовых оттенков", – цитируетискусствоведа РИА Новости. Васильев допускает вкрапление в эту гамму желтогоцвета. Он, правда, никому не идет – зато очень модный, заметил историк моды.Историк моды рассказал о том, как встречатьна презентации его книги "Фамильные ценности. Книга обретенныхмемуаров". Она выпущена к 60-летию искусствоведа. По словам Васильева, сейчасна пике страстей мода 1980-х и начала 90-х. Мы возвращаемся к люрексу,накладным плечам, золотым и серебряным тканям, стразам, "варенке".Это и определяет наш наряд во время встречи Нового года-2019.