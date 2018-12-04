Достойно встретить Новый год-2019 можно только в нарядах в
стиле диско. О самых популярных моделях предстоящей праздничной
ночи рассказал историк моды Александр Васильев.
Достойно встретить Новый год-2019 можно только в нарядах в
стиле "диско". О самых популярных моделях предстоящей праздничной
ночи рассказал историк моды Александр Васильев.
Чтобы праздник удался на все 100%, надо соблюсти
соответствующий дресс-код. На Новый год-2019 надо наряжаться в стиле
"диско" 80-х годов. Платья с подкладными плечами – с люрексом и
бисером, крупные украшения из пластмассы, золотая и серебряная цветовая гамма.
Подойдет и кое-что из образов 90-х годов – к примеру, прическа "пальма".
"Самые популярные модели этого Нового года – это модели
в стиле "диско". Конец 80-х – платья с подкладными плечами,
заниженные талии, из люрексового трикотажа, из блесток, из бисера и стекляруса.
Самые главные цвета – золото, серебро, темно-синий, темно-фиолетовый, бордо и
изумруд", – рассказал Васильев о праздновании
По словам Васильева, из обуви лидируют сапоги-"казаки"
с широким раструбом. "Из новых цветов, которые придут в моду – большая
гамма синих, голубых, лиловых, цикламеновых и ирисовых оттенков", – цитирует
искусствоведа РИА Новости. Васильев допускает вкрапление в эту гамму желтого
цвета. Он, правда, никому не идет – зато очень модный, заметил историк моды.
Историк моды рассказал о том, как встречать
на презентации его книги "Фамильные ценности. Книга обретенных
мемуаров". Она выпущена к 60-летию искусствоведа. По словам Васильева, сейчас
на пике страстей мода 1980-х и начала 90-х. Мы возвращаемся к люрексу,
накладным плечам, золотым и серебряным тканям, стразам, "варенке".
Это и определяет наш наряд во время встречи Нового года-2019.