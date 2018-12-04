Депутат Европейского парламента от Литвы, зампред группы Европа свободы и прямой демократии Роландас Паксас
выступил за налаживание отношений с Россией. В беседе со спикером
Госдумы Вячеславом Володиным законодатель отметил, что миссия
парламентариев – развивать диалог и соединять людей.
Депутат Европейского парламента от Литвы, зампред группы "Европа свободы и прямой демократии" Роландас Паксас
выступил за налаживание отношений с Россией. В беседе со спикером
Госдумы Вячеславом Володиным законодатель отметил, что миссия
парламентариев – развивать диалог и соединять людей.
По словам Паксаса,
он хочет собственным примером показать европейцам возможность выстраивания диалога с Москвой. Депутат Европарламента посетовал на
позицию некоторых средств массовой информации, которые утверждают, что с Россией нельзя договориться.
"Я
хочу доказать противоположное: нужно и полезно. И надо говорить на всех
уровнях: на межпарламентском, культурном, экономическом", – сказал Паксас
на встрече с Володиным. Законодатель с сожалением отметил, что есть
политики, которые хотят конфронтации с Россией, однако против этого
выступают простые люди.
"Моя цель – говорить со всеми. Лучше длинный разговор, чем короткая война", – сказал Паксас Володину.
В
ходе беседы парламентарии коснулись происходящих в Европейском союзе
процессов, в частности, усиления сепаратистских настроений. Вячеслав
Володин указал на необходимость диалога между государствами Евросоюза, в
том числе в рамках Европарламента.
Роландас Паксас
не исключил, что политический вектор законодательного орган ЕС может
измениться после выборов в мае 2019 года. "Сейчас две третьих
парламентариев, если не больше, способствуют тому, чтобы Евросоюз
оставался единым государством. Однако после выборов будут другие силы", -
сказал депутат.
Законодатель
выразил сожаление, что в Брюсселе не услышали сигналов из Лондона после
решения о выходе Великобритании из Европейского союза. Паксас посетовал, что вместо этого в ЕС пошли по пути закручивания гаек.
В
ходе встречи депутат Европарламента поддержал предложение спикера
Госдумы о создании между законодателями
России и ЕС. Инициативу коллеги Паксас назвал актуальной. "Это предложение мне нравится, оно своевременно. Уверен, что такая группа создастся", – сказал он.
Роландас Паксас
является депутатом Европарламента с 2009 года. В 2003-2004 годах был
президентом Литвы, а до этого возглавлял кабинет министров прибалтийской
республики.