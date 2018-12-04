Депутат Европейского парламента от Литвы, зампред группы Европа свободы и прямой демократии Роландас Паксас выступил за налаживание отношений с Россией. В беседе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным законодатель отметил, что миссия парламентариев – развивать диалог и соединять людей.

Депутат Европейского парламента от Литвы, зампред группы "Европа свободы и прямой демократии" Роландас Паксасвыступил за налаживание отношений с Россией. В беседе со спикеромГосдумы Вячеславом Володиным законодатель отметил, что миссияпарламентариев – развивать диалог и соединять людей.По словам Паксаса,он хочет собственным примером показать европейцам возможность выстраивания диалога с Москвой. Депутат Европарламента посетовал напозицию некоторых средств массовой информации, которые утверждают, что с Россией нельзя договориться."Яхочу доказать противоположное: нужно и полезно. И надо говорить на всехуровнях: на межпарламентском, культурном, экономическом", – сказал Паксасна встрече с Володиным. Законодатель с сожалением отметил, что естьполитики, которые хотят конфронтации с Россией, однако против этоговыступают простые люди."Моя цель – говорить со всеми. Лучше длинный разговор, чем короткая война", – сказал Паксас Володину.ходе беседы парламентарии коснулись происходящих в Европейском союзепроцессов, в частности, усиления сепаратистских настроений. ВячеславВолодин указал на необходимость диалога между государствами Евросоюза, втом числе в рамках Европарламента.Роландас Паксасне исключил, что политический вектор законодательного орган ЕС можетизмениться после выборов в мае 2019 года. "Сейчас две третьихпарламентариев, если не больше, способствуют тому, чтобы Евросоюзоставался единым государством. Однако после выборов будут другие силы", -сказал депутат.Законодательвыразил сожаление, что в Брюсселе не услышали сигналов из Лондона послерешения о выходе Великобритании из Европейского союза. Паксас посетовал, что вместо этого в ЕС пошли по пути закручивания гаек.ходе встречи депутат Европарламента поддержал предложение спикераГосдумы о создании между законодателямиРоссии и ЕС. Инициативу коллеги Паксас назвал актуальной. "Это предложение мне нравится, оно своевременно. Уверен, что такая группа создастся", – сказал он.Роландас Паксасявляется депутатом Европарламента с 2009 года. В 2003-2004 годах былпрезидентом Литвы, а до этого возглавлял кабинет министров прибалтийскойреспублики.