От полученных повреждений женщина скончалась

От полученных повреждений женщина скончаласьВ Кольчугино троих несовершеннолетних подростков и их 18-летнего друга обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Кроме того, двоих из них (на момент совершения преступления одному было 17 лет, а другому - 14 лет) обвиняют в насильственных действиях сексуального характера.В апреле этого года подростки украли из магазина алкоголь и продукты почти на тысячу рублей. Изрядно напившись, они пошли к трубам теплотрассы, где как им было известно, живут бездомные. Позже они сами пояснили, что просто им просто хотелось избить и унизить кого-то.У труб соучастники встретили 41-летнюю женщину, которую начали избивать ногами, палкой и стеклянной бутылкой. Затем двое подростков «совершили иные насильственные действия сексуального характера». От полученных повреждений бездомная скончалась на месте преступления.Несовершеннолетние воспитывались в сложной семейной обстановке, состояли на учете, но трудно поддавались воспитанию.У погибшей остались трое детей, которые с 2010 года живут в семье родственников в другом городе.