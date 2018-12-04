У заказчиков ювелира изъяты изделия на 8 млн рублей

У заказчиков ювелира изъяты изделия на 8 млн рублейПолицейские задержали ювелира, подозреваемого в нарушении правил изготовления и использования государственных пробирных клейм, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Подозреваемый работает в одном из ювелирных предприятий. Во время обысков у него дома полицейские обнаружили три государственных пробирных клейма. В ходе экспертизы они были признаны поддельными.Личности заказчиков ювелира также установлены. У них изъяли серебряные и золотые изделия на сумму, превышающую 8 млн рублей. Также у них были изъяты приспособления для нанесения поддельных оттисков на украшения — 29 именников и две матрицыРасследование продолжается. Оперативники выявляют предприятия, которые использовали поддельные оттиски.