Целью профилактического мероприятия стало напоминание водителям и пешеходам о необходимости быть внимательными на дороге.

В Коврове сотрудники полиции провели совместное рейдовое мероприятие с членами отряда юных инспекторов дорожного движения. Главной целью рейда стало напоминание водителям и пешеходам о необходимости быть осторожными и внимательными на дорогах.В 2018 году на территории Ковровского района произошло более 20 дорожно-транспортных происшествий, участниками которых стали несовершеннолетние. В ДТП травмы различной степени тяжести получили 25 детей. В их числе как пешеходы, так и пассажиры.Члены отряда ЮИД подготовили информационные листовки для водителей, которые вручали в ходе рейда. Участники рейда беседовали с водителями, которые с радостью вели диалог с ребятами.Без внимания не остались и пешеходы, пересекавшие проезжую часть дороги. Школьники беседовали со взрослыми и детьми, рекомендуя им быть более внимательными, особенно в темное время суток, и дарили светоотражающие браслеты.В ходе рейдового мероприятия сотрудники ГИБДД проверили наличие детских удерживающих устройств в более 30 автомобилях. Со всеми водителями проведены профилактические беседы, даны рекомендации, в отношении двух водителей были составлены административные протоколы по ст. 23 ч.3 КоАП РФ.