В жилом доме в подмосковном поселке Куровское произошел взрыв боеприпаса. В результате один человек погиб, еще трое получили ранения.
В жилом доме в подмосковном поселке Куровское произошел взрыв.
Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, в одной из квартир на третьем этаже взорвался боеприпас. Один человек погиб, еще трое получили ранения.
В результате происшествия разрушений и возгорания нет. В настоящее время на месте взрыва работает полиция.
Поселок Куровское находится в городском округе Ликино-Дулево, в 90 километрах к юго-востоку от Москвы.