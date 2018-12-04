В настоящее время проведено 5 обысков в офисных помещениях, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела...

«Сотрудниками ГСУ и УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресечен факт незаконной банковской деятельности, которая осуществлялась на территории г. Москвы в период с 2017 по 2018 год», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Установлено, что участники организованной группы, используя расчетные счета подконтрольных фирм, зарегистрированных на подставных лиц, совершали финансовые операции, связанные с осуществлением переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц без соответствующей лицензии и в нарушение действующего законодательства.На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, следователем ГСУ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».В настоящее время проведено 5 обысков в офисных помещениях, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.В порядке ст. 91 УПК РФ задержаны трое граждан. В отношении двоих задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении еще одного – подписка о невыезде и надлежащем поведении.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28