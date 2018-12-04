Голливудский актер Брэд Питт избаловал своих детей подарками после развода с Анджелиной Джоли. Таким нечестным способом он хочет убедить наследников вернуться и жить вместе с ним.

Голливудский актер Брэд Питт избаловал своих детей подаркамипосле развода с Анджелиной Джоли. Таким нечестным способом он хочет "убедить наследников вернуться и жить вместе с ним".Брэд всегда был известен как консервативный родитель, но сейчас в зарубежной прессе все чаще появляются сообщения о том, что актерпытается вернуть любовь своих детей, покупая им модные гаджеты. Питт намерен поделить опекунад отпрысками пополам."Он дарит им все, что они захотят. Брэд прекрасно понимает,что это противоречит правилам, которым он учил своих детей, но они отвечаютна его знаки внимания. Даже те, у кого с ним были напряженные отношения. Мэддокс и Пэкстеперь хотят проводить больше времени у отца", – поделился источник, близкий кзвезде фильма "Бойцовский клуб".Актер дарит им новые айфоны и игрушки. Он даже установил скейт-парк у себя во дворе. К следующему лету он планирует построить скалодром и аквапарк. "У Энджи нет ничего подобного в доме. Брэд хочет, чтобыдети хорошо проводили время у него. Он намерен убедить их вернуться ижить с ним", – передает слова анонимного источника RadarOnline.com.Недавно в СМИ появились сообщения о том, что вопрос обопеке будет решен в ближайшее время. Джоли и Питт подпишут соглашение, которое подтвердит их развод. "Сейчас они работаютнад условиями соглашения", – поделился источник, близкий к голливудскойпаре. Бывшие супруги планируют завершить переговорыдо того, как начнется слушание по делу об опеке. Вдоговоре будет прописано, сколько времени актер сможет проводить с детьми.