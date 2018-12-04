Рейсовый автобус въехал в дерево

Рейсовый автобус въехал в деревоВ Ивановской области один человек погиб и еще 16 пострадали из-за ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает портал .Уточняется, что инцидент произошел в Вичуге. Водитель рейсового автобуса потерял сознание, в результате чего транспортное средство врезалось в дерево. В результате 16 пассажиров были ранены, трое из них – несовершеннолетние.Водителя автобуса скорая доставила в больницу, но спасти его жизнь не удалось. Областная прокуратура начала проверку.