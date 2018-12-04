04.12.2018

2018-12-04 14:50:42

В Тюмени автобус сбил детей на пешеходном переходе

На регулируемом пешеходном переходе через улицу Московский тракт в Тюмени пассажирский автобус сбил 16-летнего мальчика и 12-летнюю девочку, передает телеканал "". Сообщается, что пострадавшим не потребовалась госпитализация. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.