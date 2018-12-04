В Вязниках молодую бабушку будут судить за гибель внучки. Женщине всего 45 лет, и у неё есть свои маленькие дети. С ними, а также с двоими внуками 19-го августа прошлого года она находилась на придомовой территории, где есть пруд. Один из сыновей закапризничал. Она повела его в дом. В это время - внучка, которой всего год и восемь месяцев, осталась без присмотра и упала в пруд.

В Вязниках молодую бабушку будут судить за гибель внучки. Женщине всего 45 лет, и у неё есть свои маленькие дети. С ними, а также с двоими внуками 19-го августа прошлого года она находилась на придомовой территории, где есть пруд. Один из сыновей закапризничал. Она повела его в дом. В это время - внучка, которой всего год и восемь месяцев, осталась без присмотра и упала в пруд. Когда её нашли, вызвали скорую. Та доставила малышку в реанимацию, где спустя несколько дней девочка умерла от отёка и комы головного мозга. Действия медиков признаны Следкомом грамотными, а вот бабушку будут судить, поскольку домашний пруд был частично не огорожен. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.