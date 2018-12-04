Девочке было всего 1 год и 8 месяцев

Девочке было всего 1 год и 8 месяцевРегиональный СледКом завершил расследование уголовного дела в отношении 45-летней жительницы Вязников. Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.Женщина, сама воспитывающая троих детей в возрасте от 2 до 8 лет, сидела еще и с внуками.В августе прошлого старшая дочь привезла бабушке двоих внуков, в том числе девочку в возрасте 1 год 8 месяцев. Дети гуляли во дворе частного дома.В какой-то момент начал капризничать младший сын женщины, вместе с ним она пошла в дом, а внучку оставила около куста смородины, сказала кушать ягоды и ждать ее.Оставшись без присмотра взрослых, малышка подошла к домашнему пруду и упала в воду. Через несколько минут бабушка вернулась, не нашла внучку и бросилась к водоему.Ребенка достали из воды, врачи скорой помощи в состоянии клинической смерти доставили девочку в местную больницу, а затем перевезли в областную. В реанимации доктора боролись за жизнь маленькой Софии, но малышка умерла от отека и комы головного мозга.Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.