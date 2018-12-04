Белая вилла Лаймы Вайкуле находится рядом с морем на одном из главных и самых длинных проспектов Юрмалы – Булдуру. Особняк главной прибалтийской дивы – такая же достопримечательность курортного города, как и пешеходная улица Йомас, и памятник-глобус, и зал Дзантари.

"Белая вилла" Лаймы Вайкуле находится рядом с морем на одном из главных и самых длинных проспектов Юрмалы – Булдуру. Особняк главной прибалтийской дивы – такая же достопримечательность курортного города, как и пешеходная улица Йомас, и памятник-глобус, и зал "Дзантари".В доме Лаймы все продумано до мелочей – есть огромная кухня, баня, бассейн, мебель, которая изготавливалась на заказ рижскими мастерами, невероятный стеклянный камин, вместительный гардероб, просторная терраса, столовая и гостиная. "Для меня он хорош тем, что это – твоя территория: не в смысле собственности, а в смысле жизни, – говорит сама Вайкуле. – Да и собакам здесь удобно – они тут полноценные хозяева. А я в любой момент могу все бросить и уйти в другой дом. И собаки пойдут со мной. У меня есть только маленькие иконы, которые ношу с собой..."Видимо, тот самый момент настал – дом Вайкуле и участок в две тысячи квадратных метров выставлен на продажу. И спутник Вайкуле Андрей Латковский уверяет, что к шикарному имуществу "был и есть" интерес. "У нас появился реальный покупатель. Широко об этом говорить не хотим, ведутся переговоры. Что это за человек, который готов купить дом? Я лично не могу сказать ни одного плохого слова о нем. Время покажет, сможем ли мы договориться", – цитирует Андрея издание Privātā Dzīve. Латковский особенно отметил, что покидать любимую Латвию Лайма не собирается – она здесь очень любима.Напомним, в уходящем году Вайкуле невольно угодила в политический скандал. Она твердо заявила, что не поедет выступать в Крым ни за какой гонорар, и добавила, что для европейцев посещение российского полуострова якобы под запретом. Высказывание звезды вызвало большой общественный резонанс.Главк МВД России по вопросам миграции даже проверил концертную деятельность Лаймы Вайкуле и оценил законность ее пребывания на территории нашей страны. Ходили слухи, что артистке перекроют кислород в России, но обошлось – Вайкуле прекрасно выступила на "Песне года" и планирует появиться в новогодних огоньках.