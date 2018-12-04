Соведущий церемонии вручения Золотого
мяча, диджей Мартин Сольвейг попал в громкий скандал. Мужчину обвинили в
сексизме за поведение на мероприятии, прошедшем 3 декабря в Париже.
Соведущий церемонии вручения "Золотого
мяча", диджей Мартин Сольвейг попал в громкий скандал. Мужчину обвинили в
сексизме за поведение на мероприятии, прошедшем 3 декабря в Париже.
Мартин предложил
обладательнице награды Аде Хегерберг в прямом эфире станцевать тверк. Спортсменка
вышла получать женский "Золотой мяч", который вручали впервые в истории. На
слова ведущего она ответила сухим отказом.
Пользователи
Twitter расценили поведение Сольвейга, как сексуальные домогательства,
неуважение к Хегерберг и сексизм. Видеозапись курьезного эпизода опубликовал YouTube-канал
ESPN UK.
После шквала критики Сольвейгу пришлось оправдываться. Он написал
в соцсети, что "объяснил Аде свои слова, и она поняла, что это была шутка". При
этом диждей принес свои извинения всем, кого задело его поведение. "Что важнее,
я поздравляю Аду", – заключил Мартин.
Мужской "Золотой мяч" получил полузащитник "Реала" и
сборной Хорватии Лука Модрич.
Лучшим молодым футболистом был признан Килиан Мбаппе.
Отметим, что премии "Золотой мяч" трижды удостаивались
наши соотечественники. Это игроки сборной СССР – Лев Яшин (1963 год), Олег
Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986). "Золотой мяч" – это самый престижный индивидуальный трофей
мирового футбола, который вручается лучшему игроку календарного года.