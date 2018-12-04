Соведущий церемонии вручения Золотого мяча, диджей Мартин Сольвейг попал в громкий скандал. Мужчину обвинили в сексизме за поведение на мероприятии, прошедшем 3 декабря в Париже.

Соведущий церемонии вручения "Золотогомяча", диджей Мартин Сольвейг попал в громкий скандал. Мужчину обвинили всексизме за поведение на мероприятии, прошедшем 3 декабря в Париже.Мартин предложилобладательнице награды Аде Хегерберг в прямом эфире станцевать тверк. Спортсменкавышла получать женский "Золотой мяч", который вручали впервые в истории. Наслова ведущего она ответила сухим отказом.ПользователиTwitter расценили поведение Сольвейга, как сексуальные домогательства,неуважение к Хегерберг и сексизм. Видеозапись курьезного эпизода опубликовал YouTube-каналESPN UK.После шквала критики Сольвейгу пришлось оправдываться. Он написалв соцсети, что "объяснил Аде свои слова, и она поняла, что это была шутка". Приэтом диждей принес свои извинения всем, кого задело его поведение. "Что важнее,я поздравляю Аду", – заключил Мартин.Мужской "Золотой мяч" получил полузащитник "Реала" исборной Хорватии Лука Модрич.Лучшим молодым футболистом был признан Килиан Мбаппе.Отметим, что премии "Золотой мяч" трижды удостаивалисьнаши соотечественники. Это игроки сборной СССР – Лев Яшин (1963 год), ОлегБлохин (1975) и Игорь Беланов (1986). "Золотой мяч" – это самый престижный индивидуальный трофеймирового футбола, который вручается лучшему игроку календарного года.