Суд голландского города Арнем не разрешил 69-летнему местному жителю Эмилю Рателбанду официально изменить свой возраст. Мужчина хотел скорректировать дату рождения в паспорте, чтобы пользоваться большим успехом в приложении для знакомств.

Суд голландского города Арнем не разрешил 69-летнему местному жителю Эмилю Рателбанду официально изменить свой возраст. Мужчина хотел скорректировать дату рождения в паспорте, чтобы пользоваться большим успехом в приложении для знакомств, сообщает Rechtspraak.Эмиль Рателбанд хотел сменить дату рождения c 1949 года на 1969-й. Мужчина утверждал, что создатели одного из популярных приложений для знакомств дискриминируют его по возрастному признаку, из-за чего он получает меньше отзывов от представительниц прекрасного пола."Имя и пол сегодня менять можно. А почему возраст нельзя?", — недоумевал пенсионер, который описывал себя как "молодого бога" с телом 45-летнего мужчины.В случае положительного решения властей голландец обещал отказаться от причитающихся людям его возраста социальных выплат.К несчастью для мужчины, суд не пошел ему навстречу, сочтя доказательства дискриминации пенсионера неубедительными.