Генеральный секретарь Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо получил письмо от министра энергетики Катара, в сообщается о намерении страны прекратить свое членство с 1 января 2019 года.

Генеральный секретарь Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо получил письмо от министра энергетики Катара, в сообщается о намерении страны прекратить свое членство с 1 января 2019 года.Об этом мировую общественность известили на сайте картеля.Отмечается, что в своем послании государственный министр по делам энергетики эмирата Саад бен Шрида аль-Кааби поблагодарил участников организации и его руководство.Подчеркивается, что все страны, входящие в ОПЕК имеют право выйти из состава картеля и для этого не требуется одобрения на саммите организации.О решении Катара покинуть Организацию стран-экспортёров нефти в январе следующего года Саад бен Шрида аль-Кааби сообщил 3 декабря на пресс-конференции, объяснив этот шаг намерением эмирата сосредоточить свои усилия на увеличении добычи природного газа. Планируется с ежегодных 77 тонн через некоторое время достичь показателя в 110 тонн.