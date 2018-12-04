Её представят в музейном центре «Палаты»

Её представят в музейном центре «Палаты»Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства представит во Владимире выставку «Русская история на театральной сцене».На выставке будут представлены более 70 предметов из коллекции Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства. В основе всех работ – исторические события России с конца X века до 1917 года.Среди экспонатов – подлинные эскизы костюмов и декораций, выполненные театральными художниками второй половины XIX века, в том числе и такими известными, как К.С. Петров-Водкин, К.А. Коровин, А.Н. Бенуа.Особым украшением проекта станут театральные костюмы и предметы, созданные по эскизам нашего современника, народного художника России Эдуарда Кочергина. Эскизы мастера сделаны на основе изучения подлинных исторических костюмов, хранящихся в Государственном историческом музее и Музеях Московского Кремля. Каждый костюм повторяет не только основные формы кроя, но и мельчайшие детали украшений. На выставке будут представлены сценические костюмы царя Фёдора и царицы Ирины к спектаклю «Царь Фёдор Иоаннович», царя Ивана Грозного и царицы Марии Фёдоровны к спектаклю «Смерть Иоанна Грозного».Кроме того, на выставке можно будет увидеть уникальный макет декорации к опере «Жизнь за царя» (Иван Сусанин), созданный в 1892 году для Венской международной музыкальной и театральной выставки.В разное время предметы из коллекции Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства были частью пышного исторического «антуража» театральных произведений, создаваемых для Александрийского, Эрмитажного, Мариинского, Большого драматического театров.На выставке «Русская история на театральной сцене» многие из экспонатов будут представлены впервые, а грамотно выстроенная экспозиция позволит увидеть всё многообразие художественных направлений в русском театрально-декорационном искусстве, уловить изменения, которые произошли в нём со временем, а также понять идеологические взгляды в российском обществе, которые менялись вместе с историей.«История нашей страны дает неисчерпаемый материал для драматургии любых жанров и направлений, – рассказывает о выставке куратор проекта Федосова Елена Михайловна, заслуженный работник культуры, старший научный сотрудник, хранитель фондов изобразительного искусства Санкт-Петербургского музея театрального искусства. – Этот выставочный проект о том, как в разное время знаменитые спектакли на исторические темы сумели показать историю России во всей её сложности и неоднозначности, вывели на театральную сцену героев разных эпох – Александра Невского, Ивана Сусанина, Иоанна Грозного, Бориса Годунова.Она познакомит зрителей с ключевыми темами творчества отечественных писателей и драматургов XIX века – расскажет о годах становления Российского государства в XVI веке: периоде правления царя Ивана Грозного, царствовании Бориса Годунова, времени смуты.Здесь вы узнаете о том, почему на целое столетие центральное место в репертуаре русского театра заняли драма А.С. Пушкина «Борис Годунов» и исторические пьесы А.К. Толстого.Уверена, что знакомство с выставкой подарит зрителю сильное эстетическое впечатление, покажет события истории не скучными и не всегда понятными, а зримыми и живыми. Она наполнит и вдохновит каждого!»Официальное открытие выставки – 10 декабря, в 14:00.Основные спикеры:Родина Мария Евгеньевна – и.о. генеральный директор ГВСМЗ.Ярославцева Ирина Викторовна – заместитель директора по развитию Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства.Федосова Елена Михайловна, куратор выставки - заслуженный работник культуры, старший научный сотрудник, ответственный хранитель фондов изобразительного искусства.