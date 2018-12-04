Молодой человек изготавливал поддельные банкноты, а затем сбывал их в кафе и магазинах.
1 декабря 2018 года в дежурную часть МО МВД России «Ковровский» поступило сообщение об обнаружении денежной купюры с признаками подделки сотрудниками одного из сетевых магазинов районного центра.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в том числе изучения записей с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личность подозреваемого в сбыте поддельной купюры. Злоумышленник, 19-летний житель города Коврова, был задержан полицейскими в тот же день и дал признательные показания.
Установлено, что подозреваемый, используя копировально-множительную технику, принадлежащую его знакомым, изготавливал фальшивые денежные купюры номиналом 2 000 рублей и в дальнейшем сбывал их в кафе и магазинах.
Сотрудниками полиции установлена причастность задержанного к трем эпизодам изготовления и сбыта поддельных банкнот. По всем фактам в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст.186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег).
В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Сотрудниками полиции устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигуранта.
Справочно:
В текущем году на территории Владимирской области из незаконного оборота изъято 305 поддельных купюр достоинством 5000 рублей, 83 – 1000 рублей, 6 – 500 рублей и всего 5 купюр номиналом 2000 рублей.
К уголовной ответственности привлечено 5 лиц.