Молодой человек изготавливал поддельные банкноты, а затем сбывал их в кафе и магазинах.

1 декабря 2018 года в дежурную часть МО МВД России «Ковровский» поступило сообщение об обнаружении денежной купюры с признаками подделки сотрудниками одного из сетевых магазинов районного центра.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в том числе изучения записей с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личность подозреваемого в сбыте поддельной купюры. Злоумышленник, 19-летний житель города Коврова, был задержан полицейскими в тот же день и дал признательные показания.Установлено, что подозреваемый, используя копировально-множительную технику, принадлежащую его знакомым, изготавливал фальшивые денежные купюры номиналом 2 000 рублей и в дальнейшем сбывал их в кафе и магазинах.Сотрудниками полиции установлена причастность задержанного к трем эпизодам изготовления и сбыта поддельных банкнот. По всем фактам в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст.186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег).В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Сотрудниками полиции устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигуранта.Справочно:В текущем году на территории Владимирской области из незаконного оборота изъято 305 поддельных купюр достоинством 5000 рублей, 83 – 1000 рублей, 6 – 500 рублей и всего 5 купюр номиналом 2000 рублей.К уголовной ответственности привлечено 5 лиц.