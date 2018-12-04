Там можно было купить документ об образовании из разных учебных заведений

Там можно было купить документ об образовании из разных учебных заведенийНа просторах Интернета пользователи нашли сайт, где можно купить документ об образовании. Об этом сообщает Октябрьский районный суд.На ресурсе публиковали объявления с предложениями приобрести за деньги дипломы, подтверждающие получение образования в различных образовательных учреждениях.Суд ссылается на Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», где написано, что дипломы должны выдаваться только по результатам обучения и прохождения итоговой аттестации. За выдачу документов об образовании или о квалификации, документов об обучении и дубликатов указанных документов плату брать не должны.Административное исковое заявление прокурора Селивановского района удовлетворили, информацию на сайте признали запрещенной.