Российские военные покажут на полигоне в подмосковном Алабино первый полевой мобильный банкомат. Он размещен в кузове автомобиля КамАЗ, снаружи только экран, картоприемник и устройство для выдачи денег. А внутри грузового отсека нашлось место для офиса банка с кассой.

Российские военные покажут на полигоне в подмосковном Алабино первый полевой мобильный банкомат. Он размещен в кузове автомобиля КамАЗ, снаружи только экран, картоприемник и устройство для выдачи денег. А внутри грузового отсека нашлось место для офиса банка с кассой, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.Военные уточняют, что мобильный банкомат предназначен для выдачи зарплат солдатам и офицерам, которые находятся на учениях или полевых выходах. Причем на случай, если какие-то злоумышленники попытаются напасть на банкомат, КамАЗ защищен броней.Напомним, что с 1 июля 2018 года все военнослужащие армии Российской Федерации получают зарплату только на карты "Мир". Кстати, пользователям национальной платежной системы предоставляются скидки в торговой сети "Военторг", то есть на любые армейские товары: от продуктов питания до форменной одежды.