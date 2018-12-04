В электричке Александров — Москва на одной из станций контролер, обнаружив у одного из мужчин отсутствие билета, попросила его выйти или оплатить штраф. Заяц отказался выполнить эти требования и первый перешел к рукоприкладству.

В электричке Александров — Москва на одной из станций контролер, обнаружив у одного из мужчин отсутствие билета, попросила его выйти или оплатить штраф."Заяц" отказался выполнить эти требования. Словесный конфликт быстро перерос в рукопашную, вмешался охранник и противоборствующие мужчины вышли на перрон.Недолгая потасовка показала преимущество охранника, который успел вернуться в электричку. Поезд уехал, оставив безбилетника с окровавленным лицом на станции.Некоторые пассажиры сняли драку на видео, а затем, когда все закончилось, преследовали контроллера и охранника, ругались, выясняли их имена и грозили последствиями, которые могут наступить в результате огласки этого случая.Официальные комментарии по поводу драки между охранником и безбилетником не поступали. Зато пользователи социальных сетей вовсю обсуждают инцидент, разделившись на два непримиримых лагеря: один защищает "зайца" и ругает РЖД, второй, а напротив, сочувствует контроллеру и его сопровождающему и осуждает агрессивного пассажира.