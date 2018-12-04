Водитель, скрывшийся с места дорожно-транспортного происшествия, был задержан сотрудниками полиции спустя несколько часов.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении угона и ДТП с пострадавшими был задержан 45-летний житель города Владимира.Сотрудниками полиции установлено, что, автомобиль, на котором было совершено ДТП, ранее заявлен как угнанный.По данному факту в отношении подозреваемого отделом дознания УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ (угон).Как сообщалось ранее, 3 декабря 2018 года во второй половине дня в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Владимирской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в микрорайоне Юрьевец: автомобиль «Ауди 100» совершил наезд на пешеходов, пересекавших проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшие - женщины, 1949 и 1985 года рождения, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение. Водитель с места происшествия скрылся, но, в дальнейшем, был задержан наружными нарядами полиции.За оставление места дорожно-транспортного происшествия и за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителем, не имеющим права управления транспортным средством, в отношении подозреваемого составлены протоколы об административных правонарушениях. По факту ДТП назначено проведение административного расследования.