Своим преступлением он нанес ущерб, превышающий 2300 рублей

Своим преступлением он нанес ущерб, превышающий 2300 рублейВ Вязниковском районе местного жителя обвиняют в приведении в негодность объектов жизнеобеспечения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В августе этого года мужчина срезал более 26-ти метров силового кабеля, который обеспечивает электронную связь телефонных абонентов. Провод нарушитель использовал для своих нужд.Своим преступлением он нанес ущерб, превышающий 2300 рублей. Без электронной связи остались 15 абонентов.Полицейские задержали злоумышленника, он во всем признался. Материалы уголовного дела направлены в суд.