04.12.2018

2018-12-04 12:30:52

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (45(9646) от 4 декабря 2018 года).

ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ КРИМИНАЛУ — СПЛОЧЁННО И СЛАЖЕННО

В столичном полицейском главке под председательством начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова состоялось очередное заседание Окружного совета территориальных органов МВД, входящих в состав Центрального федерального округа России. Читайте на странице 2.



НА ЕДИНОМ ДЫХАНИИ

Многомиллионная телеаудитория и 7,5 тысяч сотрудников полиции из числа аппарата ГУ МВД России по г. Москве и территориальных органов внутренних дел смогли увидеть праздничный концерт, приуроченный ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, который прошёл в Государственном центральном концертном зале «Россия» в шестой раз. Подведение итогов состоялось на Петровке, 38 в кабинете заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта внутренней службы Андрея Понорца, где он в торжественной, но в то же время душевной обстановке встретился с организаторами значимого праздничного мероприятия. Читайте на странице 2.



НАУКУ И ОПЫТ — В ПРАКТИКУ РАБОТЫ

На Петровке, 38 в зале коллегии состоялось заседание научно-практической секции ГУ МВД России по г. Москве по итогам 2018 года. Продолжение на странице 3.



СЫНОВЬЯ ПОКАЗАЛИ КЛАСС

В Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении г. Москвы «Колледж полиции» прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню матери. Кадеты приняли участие в кулинарном конкурсе, а затем выступили перед гостями с концертной программой. Подробности читайте на странице 4.



МАМА—ПРОФЕССИОНАЛ

День матери — Международный праздник в честь матерей. В России его начали отмечать с 1998 года в последнее воскресенье ноября. Читайте на странице 4.



СОЛО ДЛЯ ДИРЕКТОРА

Директор столичного колледжа полиции Сергей Михайлов — бывший танкист. А для танков, как известно, нет преград, недаром говорят: «Прёт как танк». Вот и Михайлов за год с небольшим своего директорства сумел внести в жизнь учебного заведения столько позитивных перемен, что только остаётся удивляться: и когда только успел? Чтобы ответить на этот вопрос, мы провели вместе с директором целый рабочий день, как говорится, с рассвета до заката. Подробности читайте на странице 5.



И АЗАРТ, КОГДА ВЫЙДЕШЬ НА СЛЕД

В июле этого года у Ильи Яшина и его однокурсников было незабываемые событие — вручение диплома и присвоение очередного специального звания «лейтенант полиции» на церемонии торжественного выпуска Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя на Красной площади. Читайте на странице 6.



МОЛОДО — НЕ ЗЕЛЕНО

Полиция Западного административного округа пополняет кадры достойными новобранцами. Говоря конкретнее, служба участковых уполномоченных ОМВД по району Ново-Переделкино может быть довольна усилением собственных рядов. Молодой участковый уполномоченный Дмитрий Хахиров по приметам выявил в толпе гражданина, подозреваемого в совершении разбойного нападения. Продолжение на странице 6.



СОБАКАМ ДАН ПРИКАЗ: «ПО КОНЯМ!»

Являясь сотрудниками патрульно-постовой службы ГУ МВД России по г. Москве мы с коллегами осуществляем охрану правопорядка в столице в составе нарядов конных патрулей. Основными местами, где мы несём службу, являются лесопарковые зоны города. Читайте на странице 7.



КАК ПЕРЕТЯНУТЬ…ПАЛКУ НА СЕБЯ?

Существует миллион способов «тянуть одеяло на себя», но если у вас в руках палка и присутствует спортивный интерес, то, оказывается, это вид спорта, его название — мас-рестлинг. Продолжение на странице 7.



НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ

6 декабря отмечается День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков. Читайте на странице 8.



КЛУБНЫЙ НАРКОТИК №1

Нелегальный рынок наркотиков в России представлен десятками препаратов на любой порочный вкус и кошелёк — от элитных натуральных до разбавленной синтетики. Продолжение на странице 8.



ДВОЙНОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ

В октябре 2002 года капитан милиции Андрей Стасюкевич, который прежде являлся начальником созданного при донском УУРе межрайонного отдела проведения специальных операций на территории региона, возглавил отделение уголовного розыска ОВД Зерноградского района Ростовской области. Подробности читайте на странице 9.



МОЙ ПРАДЕД — СЫЩИК КОШКО

(Окончание. Начало в № 44.)

— В эмигрантской среде признавали, что Аркадий Кошко — сыщик номер один? Читайте на странице 9.



ЭМОЦИИ ПОД ЗАПРЕТОМ

Несколько раз в течение своего рабочего дня (или ночи) сотрудник ДПС вынужденно пребывает на пике конфликтной ситуации. Выйти из неё достойно, а именно в соответствии с законом — его прямая обязанность, в каком бы направлении эта ситуация ни развивалась. Получается не у всех...Продолжение на странице 10.



КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Читайте на странице 10.



СЫГРАЛ НА ДОБРОТЕ

Добротой и доверчивостью пенсионеров и инвалидов часто пользуются мошенники. Вот, что рассказала начальник 3-го отдела оперативно-розыскной части уголовного розыска УВД по ВАО подполковник полиции Оксана Изюмова. Читайте на странице 11.



ВОЗВРАЩЁННАЯ ПАМЯТЬ

В недавно состоявшемся разговоре с генеральным директором охранной группы «ДУБРОВНИК» Олегом Сальником (газета «Петровка, 38», № 42) мы услышали важную и интересную историю, которой хотим поделиться. Подробнее на странице 11.



МОСКОВСКАЯ БИТВА (1941-1942)

В Великой Отечественной войне (1941—1945) Московская битва сыграла величайшую и неоценимую роль в разрушении немецко-фашистских авантюристических планов «молниеносной войны», развеяла миф о «непобедимости» германской армии, вырвала из рук немецко-фашистского командования стратегическую инициативу. Читайте на странице 12.



МАГИСТР НЕЛЕГАЛЬНОЙ РАЗВЕДКИ

(Окончание. Начало в № 44.)

Летом 1938 года Яков Серебрянский был отозван из Франции, а 10 ноября вместе с женой Полиной арестован у трапа самолёта на основании ордера, подписанного Лаврентием Берия. Подробнее на странице 12.



ОБЖИГАЮЩАЯ ПРАВДА О МУЧЕННИКАХ ВОЙНЫ

Ярким и по-своему уникальным явлением в современной российской литературе стало художественно-документальное направление в творчестве поэтов, писателей и публицистов, связанное с очень болезненной, как давно незаживающая кровоточащая и саднящая рана, темой — о мучениках сурового лихолетья войны: заживо сожжённых фашистами мирных жителях оккупированных территорий РСФСР. Продолжение читайте на странице 13.



ФЕЙЕРВЕРК — ДЕЛО ТОНКОЕ

Руководитель компании «Салюты Лучших Коллекций» Виктор Иванов создавал свой неординарный бизнес с нуля. Подробнее на странице 14.



КОМУ ПОДВЛАСТЕН ШУМ ПРИБОЯ…

Заслуженный артист РСФСР Юрий Алексеевич Григорьев был верным другом столичной милиции, активно участвовал в работе первого состава Общественного совета при ГУВД Москвы. Он ушёл из жизни 23 октября этого года. Его памяти редакция посвящает публикацию, увидевшую свет на страницах «Петровки, 38» двадцать лет назад. Читайте на странице 15.



ОБЪЯВЛЕНИЯ

Читайте на странице 16.



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