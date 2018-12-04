Громкий скандал назревает между Украиной и Грузией. Причиной для разлада еще недавних союзников послужило задержание шестерых украинцев в Тбилиси во главе с одиозным командиром батальона Донбасс Семеном Семенченко. Последнего, впрочем, быстро отпустили после предъявления дипломатического паспорта.

Громкий скандал назревает между Украиной и Грузией. Причиной для разлада еще недавних союзников послужило задержание шестерых украинцев в Тбилиси во главе с одиозным командиром батальона "Донбасс" Семеном Семенченко. Последнего, впрочем, быстро отпустили после предъявления дипломатического паспорта.Депутат украинский рады и экс-командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко разгуливал сегодня у здания полиции, где с утра шел допрос подозреваемых. Задержанные сейчас находятся здесь в здании городской полиции. Уголовное дело возбуждено по статье 236 за незаконное хранение и покупку огнестрельного оружия.- Я думаю, что оружие подкинуто.С прессой — за исключением российских каналов — Семенченко общался охотно. Из его видео, записанного там же, стали известны имена допрашиваемых. Один — Лука Чхетия — гражданин Грузии, воевавший в батальоне "Донбасс", остальные шестеро — граждане Украины.Семенченко оказался на свободе благодаря дипломатическому паспорту, который украинским народным избранникам выдают на время служебных командировок А это значит, что радикал находился в Грузии с вполне официальным заданием, которое теперь пытается списать на провокацию.Администрация отеля, где были задержаны гости с Украины, с трудом отбивалась от журналистов."Да, была операция. Пять человек задержали. Они заехали 27 числа и вчера их увезли. Подробности узнавайте в полиции", — сообщила менеджер отеля София Маглакелидзе.Во время обыска в гостиничном номере были обнаружены пистолеты Макарова и Beretta, автоматическое ручное огнестрельное оружие и различные боеприпасы. Следователей наверняка заинтересует и фотография, которую выложил помощник Порошенко. По ней не сложно установить связи Семенченко в Тбилиси. Впрочем, официальный Киев от скандала пытается открещиваться.Вместе с вооруженными сообщниками Семенченко появился в Тбилиси ровно в тот момент, когда Грузия пытается переварить результаты выборов. Об экспорте технологий Майдана свидетельствуют не только скрепленные вместе грузино-украинские флаги в руках митингующих. Михаил Саакашвили пытается вернуться, и Семенченко возвращает долг.Кадры годичной давности: Саакашвили вместе с Семенченко в палаточном лагере в Киеве. Тогда ничего не получилось. Грузинский украинец Саакашвили сбежал в Европу. Теперь оттуда выступает по видеосвязи.