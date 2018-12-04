Расстроенная конфликтом с членами королевской семьи Меган Маркл нашла поддержку за океаном. Супруге принца Гарри посочувствовала Мишель Обама – она поделилась с Меган советами по выживанию в дворцовой среде.

Расстроенная конфликтом с членами королевской семьи МеганМаркл нашла поддержку за океаном. Супруге принца Гарри посочувствовала МишельОбама – она поделилась с Меган советами по выживанию в дворцовой среде.Главное – не торопиться. Нужно время, чтобы привыкнуть,утешает Мишель Обама герцогиню Сассексую. О том, что беременная Маркл получилаличное сообщение от бывшей первой леди США, сообщили британские СМИ.Супруга экс-президента также изложила суть своего послания винтервью Good Housekeeping Magazine. Обама отметила, что Меган, как и самаМишель, вероятно, никогда не мечтала о таком повороте судьбы."Давление, которое она чувствует со всех сторон, иногдаможет ощущаться. Поэтому мой самый большой совет – это дать себе время и неторопиться делать что-либо", – советует Мишель Обама.Супруга экс-президента США Барака Обамы выступила в защитуМеган Маркл после конфликта двух герцогинь. Из-за ссоры с Кейт Миддлтон Марклуговорила принца Гарри покинуть стены Кенсингтонского дворца и из Лондонапереехать жить в Виндзор. По данным британских СМИ, Обама в личном сообщении осудилаконфликтное поведение Кейт Миддлтон.Супруга 44-го президента США посоветовала Маркл максимальноиспользовать свое положение, чтобы совершать благие дела. По словам Обамы, Мегансможет "усилить свое влияние на других и на свое личное счастье" – если будет заниматься тем, что вызывает живойотклик в ее душе.Мишель Обама призналась, что, став женой президента США, кардинально изменила весь свой привычный образ жизни, пишет Mirror.