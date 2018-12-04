Расстроенная конфликтом с членами королевской семьи Меган
Маркл нашла поддержку за океаном. Супруге принца Гарри посочувствовала Мишель
Обама – она поделилась с Меган советами по выживанию в дворцовой среде.
Расстроенная конфликтом с членами королевской семьи Меган
Маркл нашла поддержку за океаном. Супруге принца Гарри посочувствовала Мишель
Обама – она поделилась с Меган советами по выживанию в дворцовой среде.
Главное – не торопиться. Нужно время, чтобы привыкнуть,
утешает Мишель Обама герцогиню Сассексую. О том, что беременная Маркл получила
личное сообщение от бывшей первой леди США, сообщили британские СМИ.
Супруга экс-президента также изложила суть своего послания в
интервью Good Housekeeping Magazine. Обама отметила, что Меган, как и сама
Мишель, вероятно, никогда не мечтала о таком повороте судьбы.
"Давление, которое она чувствует со всех сторон, иногда
может ощущаться. Поэтому мой самый большой совет – это дать себе время и не
торопиться делать что-либо", – советует Мишель Обама.
Супруга экс-президента США Барака Обамы выступила в защиту
Меган Маркл после конфликта двух герцогинь. Из-за ссоры с Кейт Миддлтон Маркл
уговорила принца Гарри покинуть стены Кенсингтонского дворца и из Лондона
переехать жить в Виндзор. По данным британских СМИ, Обама в личном сообщении осудила
конфликтное поведение Кейт Миддлтон.
Супруга 44-го президента США посоветовала Маркл максимально
использовать свое положение, чтобы совершать благие дела. По словам Обамы, Меган
сможет "усилить свое влияние на других и на свое личное счастье" – если будет заниматься тем, что вызывает живой
отклик в ее душе.
Мишель Обама призналась, что, став женой президента США, кардинально изменила весь свой привычный образ жизни, пишет Mirror.