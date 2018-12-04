Екатерина Волкова, прославившаяся благодаря роли в сериале Воронины, дала откровенное интервью в передаче Эмпатия Манучи. Актриса объяснила, почему периодически плачет в ванной, и как едва не распался ее брак из-за ревности.

Екатерина Волкова, прославившаяся благодаря роли в сериале "Воронины", дала откровенное интервью в передаче "Эмпатия Манучи". Актриса объяснила, почему периодически плачет в ванной, и как едва не распался ее брак из-за ревности.Уже на протяжении девяти лет Екатерину Волкову знают как Веру Воронину из одноименного комедийного сериала. По признанию артистки, на протяжении всех этих лет ее больше не зовут на другие другие проекты. Всему виной исключительно положительный образ Екатерины. Если же кастинги случаются, то ее не рассматривают как характерную актрису. Хотя Волкова мечтает о серьезной драматической роли.При этом Екатерина не жалеет о своей работе в "Ворониных", ведь сериал сделал ее известной. Более того, она понимает, что на ее месте желают оказаться тысячи других, менее успешных, актрис. И тем не менее, подчас Волкова понимает, что находится в тупике, что она загнана в угол всей этой ситуацией."Иногда есть уверенность. Я просыпаюсь и понимаю, что могу свернуть горы. Я готова сделать многое. А иногда у меня опускаются руки. Я запираюсь в ванной и реву. Реву такими горючими слезами. Думаю: "Господи, с одной стороны, ты счастливый человек, у тебя есть семья, родители, слава Богу, все живы-здоровы, друзья, есть работа, есть популярность..." Но мне хочется идти дальше. Мне хочется другого, мне хочется разнообразия", – объяснила Волкова.Екатерина рассказала, что в российской киноиндустрии к актерам ситкомов относятся с пренебрежением, их не считают профессионалами, хотя на самом деле играть в такой картине непросто. И все же Волкова не теряет надежды, что эта тенденция когда-нибудь закончится, и на нее посмотрят под другим углом.Зашла речь и о личной жизни актрисы. На протяжении нескольких лет Екатерина замужем за танцором и архитектором Андреем Карповым. В последнее время ходят упорные слухи о проблемах в их семье, однако актриса опровергла эту информацию. По ее словам, кризис в их отношениях был тогда, когда муж принимал участие в телепроекте "Танцы со звездами", находясь в паре с актрисой Еленой Подкаминской.Екатерина сильно ревновала. "Я не знаю, что там было на самом деле. Муж сам повел себя не лучшим образом. Он постоянно говорил, что они с Леночкой там-то, обедают вместе, отдыхают, работают. Меня это все раздражало. Причем Лена отказывалась со мной разговаривать и обсуждать эту ситуацию. В какой-то момент мои нервы были на пределе. А недавно мы с Леной пересеклись на одном мероприятии и прекрасно побеседовали", – рассказала Волкова.