Американские блогеры-уфологи увидели на снимках Google Earth странный след в небе над нашей страной и Европой. Братья Блейк и Бретт уверены, что на камеру спутника попало очередное доказательство существования внеземной цивилизации.

Американские блогеры-уфологи увидели на снимках GoogleEarth странный след в небе над нашей страной и Европой. Братья Блейк и Бреттуверены, что на камеру спутника попало очередное доказательство существованиявнеземной цивилизации.Навидео, выложенном в их Youtube-канале thirdphaseofmoon,исследователи предложили обратить внимание на необычную прямую линию. По мнениюбратьев, она имеет инопланетное происхождение.Американцы уверяют,что подобный конденсационный след мог оставить только летательный аппарат.Сначала они предположили, что изображение содержит какой-то дефект, но позжепришли к выводу, что это не так.По словам уфологов,странный след пронизывает целые системы облаков. Видео собрало более двухсоткомментариев.Некоторые пользователиСети согласны с авторами канала в том, что след имеет внеземное происхождение.Но много и тех, кто уверен, что это всего лишь блик на матрице фотоаппарата илиизображение было сфабриковано нарочно, чтобы создать тему для обсуждения.Как писали "Дни.ру", стало известно, что космический зонд Национального управленияпо аэронавтике и исследованию космического пространства OSIRIS-Rexдостиг астероида Бенну. Изучать его планируют около года. Затем зонд возьметобразцы с его поверхности и вернется на Землю. Астероидсчитается потенциально опасным.