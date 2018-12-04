Дочь погибшего две недели назад певца Евгения Осина – Агния выразила желание попасть в группу Serebro. Девушка приняла участие в кастинге, который проводит продюсер Максим Фадеев.

Дочь погибшего две недели назад певца Евгения Осина – Агния выразилажелание попасть в группу Serebro.Девушка приняла участие в кастинге, который проводит продюсер Максим Фадеев.В личном микроблоге 16-летняя Агния опубликовала ролик, вкотором она, аккомпанируя себе не синтезаторе, исполняет композицию "Волнуетменя" дуэта Мальбэк и Сюзанна. Через пару часов девушка порадовала фолловеровеще одним кавером – на песню "Для нее" петербургской группы Pravada.Отметим, что ранее друг Евгения Осина продюсер Андрей Разинзаявил прессе, что возьмется за продвижение музыкальной карьеры осиротевшейАгнии. Он рассказал, что юное дарование примет участие в масштабном туре вместес творческими коллективами "Фристайл" и "Ласковый май". Девушка будет исполнятьпесню своего отца "Плачет девушка в автомате".Судя по всему, жаждущая славы Агния не стала ждать подачекот Разина, девушка сама занялась своим продвижением. Для начала онапопросилась под крыло к одному из самых популярных музыкальных менеджеров нашей страны – Максима Фадеева.Напомним, вчера, 3декабря, в личном Instagram Агния рассказала фолловерам, что после смерти отцаона и ее мать стали получать гневные сообщения. Наследницу артиста обвинили вдешевом пиаре. Якобы она бегает по передачам и зарабатывает на памяти родителя,на которого при жизни было плевать.Агния рассказала, чтоона вместе с матерью поддерживала отца до последнего, просто они не предавалиэтот факт огласке. Девушке очень обидно из-за того, что люди судят ее, не зная,как все было на самом деле. Она посоветовала злопыхателям заняться своей жизньюи не влезать в чужую.